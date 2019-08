Bob Dylan: la storia di "Hard Rain"

Registrato durante la seconda parte del leggendario Rolling Thunder Revue, Hard Rain è un saggio della magia del Dylan dal vivo, accompagnato dai più grandi interpreti del tempo, come Joan Baez, Rob Stoner, Gary Burke e T-Bone Burnett.

Disco da sempre controverso, Hard Rain mantiene a distanza di oltre trent’anni il proprio fascino e diventa anzi uno dei documenti più importanti dell’esperienza dylaniana.

Pubblicato nel 1976, l'album fu parzialmente registrato il 23 maggio dello stesso anno, durante il concerto a Fort Collins, in Colorado. Quella data fu la penultima del tour e venne anche ripresa e poi mandata in onda dalla NBC. Quattro tracce del disco, (I Threw It All Away, Stuck inside of Mobile with the Memphis Blues Again, Oh, Sister e Lay, Lady, Lay) furono invece incise il 16 maggio, a Fort Worth, in Texas.



CONTINUA LEGGERE SU DEAGOSTINIVYNIL.COM