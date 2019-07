Rammstein, bacio gay durante il concerto

Bacio gay durante il concerto dei Rammstein ieri sera allo stadio di Mosca, in Russia. Paul Landers e Richard Kruspe, i chitarristi del gruppo metal tedesco, si sono scambiati un bacio durante l'esecuzione di "Auslander", uno dei brani contenuti all'interno del nuovo album della band, dal titolo eponimo, uscito lo scorso maggio. Una provocazione che ha rappresentato una protesta nei confronti della propaganfda contro la comunità LGBT messa in atto già da diverso tempo dal governo russo (anche se non è la prima volta in questo tour che i due si baciano sul palco). Sono stati gli stessi Rammstein a pubblicare poi la foto del bacio, sui social: "Russia, we love you", hanno scritto nel post.

Durante un recente concerto in Polonia il frontman della band, Till Lindermann, aveva invece sventolato una bandiera arcobaleno, anche in quel caso per dimostrare il supporto della band alla comunità LGBT.