Leona Lewis si è sposata a Firenze

Ha scelto un vigneto situato a sud di Firenze, Leona Lewis, per celebrare il proprio matrimonio con il suo compagno, il ballerino Dennis Jauch: come riferito da Hello e People, la cantante inglese ha pronunciato il fatidico "sì" di fronte a una selezionata platea di invitati, tra i quali spiccava il collega già vincitore dell'edizione UK di The Voice, che si è esibito alla cerimonia.

La coppia, per il momento, non ha né confermato in via ufficiale la notizia, né diffuso sui propri canali social immagini dell'evento: l'assenza di scatti su Instagram è stata giustificata dalla redazione di Hello, che ha spiegato di aver acquistato in esclusiva il servizio fotografico della cerimonia.

La Lewis e Jauch si fidanzati otto anni fa, dopo essersi incontrati causalmente per ragioni professionali - Jauch faceva parte di un corpo di ballo ingaggiato per un tour della Lewis: la coppia aveva annunciato l'intenzione di unirsi un matrimonio poco meno di un anno fa.