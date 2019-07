Kendrick Lamar è diventato padre

E' nata ieri, venerdì 26 luglio, la prima figlia di Kendrick Lamar, il rapper losangelino che nel 2018 aveva vinto un premio Pulitzer per la musica portando per la prima volta l'hip hop negli annali del prestigioso riconoscimento istituito nel 1917: a dare alla luce la neonata è stata la storica compagna dell'artista, Whitney Alford, conosciuta dal cantante sui banchi di scuola - la Centennial High School di Compton - e legata sentimentalmente a Lamar dal 2015.

Il rapper, noto per essere molto riservato riguardo la propria vita privata, non aveva reso pubblica nemmeno la gravidanza della propria partner: a dare notizia della nascita è stata la testata americana Us Weekly. Per il momento, da parte dello staff di Lamar, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito.