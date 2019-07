Icona Pop: ascolta “Next Mistake” che anticipa il nuovo disco.

Caroline Hjelt e Aino Jawo hanno pubblicato una nuova canzone e si intitola “Next Mistake”.

Il singolo, prodotto da Hudson Mohawke, anticipa il nuovo album delle Icona Pop e segna il loro ritorno in campo discografico. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli - come l'effettiva data di uscita, la copertina o la tracklist - riguardo al disco che uscirà prossimamente per Ultra Records e TEN Music Group.

Dopo la loro prima fatica in studio del 2012 – anno in cui la canzone-tormentone, “I Love It”, le rese famose al grande pubbllico – e il secondo disco "This Is... Icona Pop" del 2013, si conta solo della collaborazione al remix del brano "Bitches" di Tove Lo del 2018, insieme a Charli XCX e Elliphant.

Ascolta "Next Mistake":