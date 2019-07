Ramones: esce il box "It's Alive 40th Anniversary Deluxe Edition"

“It’s Alive” dei Ramones, il primo live album della band statunitense, festeggia il suo quarantesimo anniversario in una nuova versione rimasterizzata e con tre concerti inediti dello stesso tour. Originalmente venne registrato a Londra nel Capodanno 1977 e poi pubblicato come doppio album nel 1979.

“It's Alive: 40th Anniversary Deluxe Edition” sarà disponibile su etichetta Rhino dal 20 settembre. Prodotto in edizione limitata e numerata di 8000 copie, il cofanetto 4CD/2LP 180 grammi si presenta in un libro con copertina rigida 12x12. E’ accompagnato da note di copertina scritte dal produttore e musicista Steve Albini e da Ed Stasium, che ha prodotto e assistito “It's Alive” e rimasterizzato tutta la musica inclusa nella raccolta. E’ inoltre la prima volta che “It's Alive” viene pubblicato su vinile negli Stati Uniti. In aggiunta il cofanetto sarà disponibile sulle piattaforme digitali e streaming.

Il box contiene tutti e quattro i concerti registrati durante il tour inglese nel dicembre 1977, tre facendo il proprio debutto: Top Rank, Birmingham (28 dicembre 1977); Victoria Hall, Stoke-On-Trent (29 dicembre 1977); Friars, Aylesbury (30 dicembre 1977) e The Rainbow Theatre, London (31 dicembre 1977). Una versione inedita di "Blitzkrieg Bop", tratta dallo show Top Rank, è ora disponibile in digitale.

Il disco prende il nome da un film horror del 1974 ed è l'ultimo album in cui compaiono tutti e quattro i membri della band: Dee Dee Ramone, Joey Ramone, Johnny Ramone e Tommy Ramone.

Tracklist:

Disc One: The Rainbow Theatre, London, December 31, 1977

1. "Rockaway Beach"

2. "Teenage Lobotomy"

3. "Blitzkrieg Bop"

4. "I Wanna Be Well"

5. "Glad To See You Go"

6. "Gimme Gimme Shock Treatment"

7. "You're Gonna Kill That Girl"

8. "I Don't Care"

9. "Sheena Is A Punk Rocker"

10. "Havana Affair"

11. "Commando"

12. "Here Today, Gone Tomorrow"

13. "Surfin' Bird"

14. "Cretin Hop"

15. "Listen To My Heart"

16. "California Sun"

17. "I Don't Wanna Walk Around With You"

18. "Pinhead"

19. "Do You Wanna Dance"

20. "Chainsaw"

21. "Today Your Love, Tomorrow The World"

22. "I Wanna Be A Good Boy"

23. "Judy Is A Punk"

24. "Suzy Is A Headbanger"

25. "Let's Dance"

26. "Oh Oh I Love Her So"

27. "Now I Wanna Sniff Some Glue"

28. "We're A Happy Family"

Disc Two: Top Rank, Birmingham, Warwickshire, December 28, 1977

(Previously Unreleased)

Disc Three: Victoria Hall, Stoke-On-Trent, Staffordshire, December 29, 1977

(Previously Unreleased)

Disc Four: Friars, Aylesbury, Buckinghamshire, December 30, 1977

(Previously Unreleased)

