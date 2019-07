Addio a Art Neville, il membro dei Neville Brothers aveva 81 anni

E’ morto all’età di 81 anni Art Neville, pianista e membro di una delle famiglie musicali più famose di New Orleans, i Neville Brothers, e membro fondatore della band funk rivoluzionaria dei Meters.

Il manager di Neville, Kent Sorrell, ha detto: "Art 'Poppa Funk' Neville è morto in pace stamattina a casa con la sua adorata moglie, Lorraine, al suo fianco". La causa della morte non è nota, ma Neville aveva affrontato una serie di problemi di salute, tra cui complicazioni alla schiena.

I fratelli Neville hanno iniziato a cantare da bambini, ma poi hanno seguito le loro strade negli anni '50 e '60. Fu solo nel 1977 che i fratelli finalmente si riunirono nuovamente e nel 1978 registrarono il primo eponimo album dei Neville Brothers. Gli altri membri dei Neville Brothers erano Charles, Cyril e Aaron. Charles è morto nel 2018.

Nel 1954 Art Neville era alla scuola superiore quando cantò il remake degli Hawketts di una canzone country chiamata "Mardi Gras Mambo". Lui disse nel programma radiofonico ‘American Routes’ di essere stato reclutato dagli Hawketts: "Non so come hanno scoperto dove vivevo. Ma avevano bisogno di un pianista. Sono venuti a casa mia e hanno chiesto a mia madre e mio padre se potevo andare."

Più di 60 anni dopo, la canzone è ancora un punto fermo della stagione del Carnevale di New Orleans, ma quella longevità non si è mai tradotta in un successo finanziario per Art Neville che non ha mai ricevuto denaro per questo.

Nel 1968, Art, Aaron e Cyril si unirono a quattro musicisti di New Orleans per formare i Meters, una funk band americana spesso citata da altre band come influenza musicale.