Buio Pesto, il nuovo singolo è “Missione Luna”

Nel cinquantesimo anniversario della missione spaziale Apollo 11, che il 20 luglio 1969 portò per la prima volta l’uomo sulla Luna, esce “Missione Luna”, il nuovo singolo dei Buio Pesto.

La canzone sarà anche parte integrante della colonna sonora del prossimo e sesto film della band ligure, dall’omonimo titolo “Missione Luna”. Scritto e diretto dal leader del gruppo Massimo Morini, il film sarà una commedia fantascientifica a sfondo musicale, che uscirà nei cinema nel 2020 per poi approdare in televisione.

Nel testo della canzone sono presenti frasi di famose canzoni italiane di ogni tempo dedicate alla Luna o che l’hanno in qualche modo citata: da “Tintarella di Lun”a di Mina a “Vengo dalla Luna” di Caparezza, passando per “L’ultima Luna” di Lucio Dalla e “Non voglio mica la Luna” di Fiordaliso.