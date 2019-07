Prefab Sprout: in uscita tre album rimasterizzati in vinile

I Prefab Sprout annunciano l'uscita, per il 27 settembre, di tre loro album in vinile rimasterizzati. Dalla rimasterizzazione alle copertine, fino alla ricerca di nuove foto, il progetto è stato completamente seguito da Paddy e Martin McAloon.



Le rimasterizzazioni riguardano l'album di debutto del 1984 "Swoon", il terzo disco “From Langley Park To Memphis” del 1988, il quinto "Jordan: The Comeback" del 1990 e, infine, la raccolta "A Life of Surprises: The Best Of", disponibile per la prima volta come doppio LP.

Questo il dettaglio:



Swoon (Remastered) - 1LP in vinile nero 180g, custodia apribile con codice per il download



From Langley Park To Memphis (Remastered) - 1LP in vinile nero 180 g, custodia standard con interno stampato e codice per il download



Jordan: The Comeback (Remastered) - 2LP in vinile nero 180 g, copertina apribile con codice per il download



A Life of Surprises: The Best of (Remastered) - 2LP in vinile nero 180 g, copertina apribile con codice per il download

Swoon (Remastered)

Side 1

Don’t Sing

Cue Fanfare

Green Isaac

Here On The Eerie

Cruel

Side 2

Couldn’t Bear To Be Special

I Never Play Basketball Now

Ghost Town Blues

Elegance

Technique

Green Isaac II

From Langley Park To Memphis (Remastered)

Side 1

The King Of Rock ‘N’ Roll

Cars And Girls

I Remember That

Enchanted

Nightingales

Side 2

Hey Manhattan!

Knock On Wood

The Golden Calf

Nancy (Let Your Hair Down For Me)

The Venus Of The Soup Kitchen

Jordan: The Comeback (Remastered)

Side 1

Looking For Atlantis

Wild Horses

Machine Gun Ibiza

We Let The Stars Go

Carnival 2000

Side 2

Jordan: The Comeback

Jesse James Symphony

Jesse James Bolero

Moon Dog

Side 3

All The World Loves Lovers

All Boys Believe Anything

The Ice Maiden

Paris Smith

The Wedding March

Side 4

One Of The Broken

Michael

Mercy

Scarlet Nights

Doo Wop In Harlem

A Life of Surprises: The Best Of (Remastered)

Side 1

The King Of Rock’n’ Roll

When Love Breaks Down

The Sound Of Crying

Faron Young

Side 2

Carnival 2000

Goodbye Lucille #1 (Johnny Johnny)

I Remember That

Cruel

Side 3

Cars And Girls

We Let The Stars Go

Life Of Surprises

Appetite

Side 4

If You Don’t Love Me

Wild Horses

Hey Manhattan!All The World Loves Lovers