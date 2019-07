Brian Jones, dice la figlia: "Senza mio padre, Mick Jagger farebbe il contabile”

La figlia del fondatore dei Rolling Stones Brian Jones pensa che il padre sia stato assassinato. Jones, venne trovato morto in fondo alla sua piscina a Cotchford Farm nell'East Sussex, il 3 luglio 1969. Aveva solo 27 anni.

Parlando con Sky News per i 50 anni dalla sua morte, la figlia Barbara Marion, che ha scoperto di essere figlia dell’ex Stones solo nel 2002, ha detto: “Penso che sia stato assassinato e penso che la polizia non abbia indagato in modo adeguato. Mi piacerebbe riaprire (il caso) e ottenere delle risposte".

Era noto l’amore di Jones per alcol e stupefacenti, quindi il coroner ha registrato la sua morte come risultato di un incidente. Ma Marion afferma che il suo punto di vista è frutto da sue ‘ricerche personali’. Crede inoltre che il padre non sia accreditato a dovere per il ruolo avuto nel formare la band. Dice ancora la donna:

“Ha formato i Rolling Stones. Ha scelto ogni membro, ha fatto fare loro i concerti. Se non fosse per mio padre, Mick Jagger sarebbe da qualche parte a fare il contabile”.

Brian Jones formò i Rolling Stones nel 1962, ma gli venne chiesto di lasciare la band al culmine delle sue battaglie con le dipendenze nel 1969 e trovò la morte meno di un mese dopo.

Le teorie sull'omicidio quale causa della morte del musicista circolano sin dal 1969. Una ricerca del 1993 sosteneva che l'operaio edile Frank Thorogood, l'ultima persona ad avere visto vivo Jones, lo avesse ucciso in una rissa.

La polizia del Sussex ha deciso di rivedere la morte di Jones nel 2009 e nel marzo di quest’anno ha dichiarato: