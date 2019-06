Killers: grandi sorprese durante il concerto a Glastonbury. Video

Grandi sorprese durante il concerto dei Killers a Glastonbury. Ieri sera la band guidata da Brandon Flowers si è esibita come headliner sul palco principale del festival, il Pyramid Stage, e quello che doveva essere uno degli eventi di punta della seconda giornata di Glastonbury si è trasformato in quello che sarà ricordato probabilmente come uno dei concerti clou dell'intera edizione 2019 del festival (in attesa di scoprire cosa combineranno questa sera i Cure e Miley Cyrus).

Durante il suo set, la band di "Human" ha eccezionalmente condiviso il palco con due nomi molto importanti del pop-rock britannico (e internazionale). Da un lato i Pet Shop Boys (che hanno suonato con i Killers "Always on my mind" e la stessa "Human"), dall'altro Johnny Marr, il chitarrista degli Smiths (che ha accompagnato Flowers e soci in "This charming man" e "Mr. Brightside"). Ecco, qui sotto, i video:

Nella stessa giornata dei Killers si sono esibiti sul Pyramid Stage anche Liam Gallagher, Janet Jackson e Hozier, mentre gli altri palchi hanno ospitato le esibizioni dei Chemical Brothers, dello stesso Johnny Marr, Lewis Capaldi, Lizzo e Vampire Weekend.