Ora si può affittare la casa di George Michael: 15mila sterline a settimana

Non è la casa in cui è morto, è bene dirlo subito, qualora qualcuno fosse realmente interessato a sborsare 15mila sterline - questo il prezzo stabilito - per trascorrerci una settimana: quella in cui il corpo di George Michael fu ritrovato senza vita nel dicembre del 2016 è nell'Oxfordshire, mentre questa si trova a North London, zona a nord della capitale britannica. Anziché venderla, le due sorelle del cantante, Melanie e Yioda, hanno preferito metterla a disposizione di chiunque avesse voglia di passarci del tempo, appoggiandosi ad un'agenzia che ha tra i suoi clienti anche Brad Pitt, Angelina Jolie e Rihanna. L'abitazione si trova a circa 25 minuti di distanza dai Warner Bros. Studios, nell'Hertfordshire, gli studi cinematografici in cui sono stati girati film come la saga di "Harry Potter" e "James Bond": in questo, sarebbe perfetta per un attore. La villa ha una piscina, un'area bar e ben sette stanze da letto. La vicina? Kate Moss.