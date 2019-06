Brian May: "Freddie era molto bravo con la chitarra"

Il chitarrista dei Queen Brian May è stato intervistato da Guitar World e ha rivelato le poco conosciute e sottovalutate abilità chitarristiche del cantante della band inglese Freddie Mercury.

Ecco quanto dichiarato da May:

"Freddie era molto bravo con la chitarra, molto poco ortodosso, tutti downstrokes… Ha scritto il riff per “Ogre Battle" (brano incluso in ‘Queen II’, il secondo album della band inglese pubblicato nel 1974). Io lo suonavo con up e downstrokes, ma per lui era tutto downstrokes. Immagina quanto si muoveva velocemente la sua mano destra! Aveva una energia frenetica sulla chitarra, che si vede molto bene in quella canzone. Suonò la ritmica in"Crazy Little Thing Called Love". Volevo suonare come Freddie su quel disco, che era dannatamente buono. Dopo un po' ha lasciato la chitarra e si è concentrato più sul pianoforte. Negli ultimi tempi, aveva persino lasciato il pianoforte. Voleva solo essere un performer per muoversi in giro e avere la libertà di essere un frontman".