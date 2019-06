Ceri - la recensione di "Solo"

Ceri è uno dei produttori che negli ultimi tempi hanno contribuito a svecchiare il suono del "pop" italiano: c'è il suo zampino dietro a due dei dischi più apprezzati dai seguaci della scena itpop degli ultimi mesi, "Stanza singola" di Franco126 e "Regardez moi". Ora arriva l'Ep d'esordio: da produttore a cantaproduttore con cinque tracce. Ci sono anche i singoli "Bimba mia" e "Guai", che hanno anticipato il disco:

Certo, i testi non saranno dei capolavori di poesia, ma è normale: alla fine Ceri non è un cantautore, ma un produttore. E queste tracce, più che per essere cantate, sono state pensate per essere ballate. Però questo Ep potrebbe essere il primo passo verso qualcosa di nuovo. Non sappiamo bene cosa - e forse non lo sa nemmeno Ceri - però siamo curiosi di scoprirlo.