Bob Dylan: la storia di "The Basement Tapes"

I Basement Tapes non sono altro che le registrazioni che Bob Dylan e i suoi storici musicisti di supporto (The Band) effettuarono nella seconda metà degli anni Sessanta, nei pressi di Woodstock, in un’atmosfera informale e liberi da ogni tipo di pressione.

Una parte di quel materiale è confluito in questo doppio album, dove scopriamo un nuovo Dylan, la cui musica è pervasa di sonorità tipiche dell’alternative country, genere che sarebbe emerso negli anni Novanta.

La genesi

The Basement Tapes, pubblicato originariamente da Columbia nell’estate del 1975, è un doppio LP contenente 24 tracce. La genesi di questo materiale risale al post-incidente motociclistico del 1966: per ammazzare il tempo, il Bardo di Duluth e i The Band si imbarcano in una serie di session informali.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM -