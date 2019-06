Balaton Sound: il festival con l'attitudine da colonia estiva

Un festival dedicato al mondo dell'elettronica con l'attitudine da colonia estiva. Ecco riassunto in poche parole il Balaton Sound, o più semplicemente Balaton, chiamato proprio come il lago ungherese che da più di dieci anni ormai ospita la manifestazione. Nato nel 2007, il Balaton Sound è giunto quest'anno alla sua dodicesima edizione: dal 3 al 7 luglio saranno star come i Chainsmokers, Dj Snake, J Balvin, Future, Marshmello, Sean Paul, Tiësto e Jess Glynne a far ballare i tanti ragazzi sotto al palco del festival, a pochi metri dalle acque del lago.

Il cast dell'edizione 2019 è molto ricco. Oltre 100 i nomi in cartellone: da stelle della scena elettronica, hip hop e dance internazionale come Paul Kalkbrenner, i Rudimental, Future o G-Eazy a nuove interessanti realtà come il belga Michael Amani, i britannici Hybrid Minds, Youngr e Jamie Jones, senza dimenticare nomi importanti come quelli dell'australiano Will Sparks o degli statunitensi Sofi Tukker e Denzel Curry. Per l'Italia ci sono invece Deborah De Luca (sexy dj direttamente dalle Vele di Scampia) e Marco Carola (anche lui da Napoli, già dietro alcune delle principali etichette discografiche specializzate in musica techno).

Nel corso degli anni il Balaton è riuscito a guadagnarsi una certa credibilità tra i seguaci della scena elettronica e hip hop internazionale e tra i suoi massimi esponenti. Lo scorso anno si sono esibiti sul palco del festival artisti del calibro di Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, David Guetta, Ty Dolla $ign, ma anche The Bloody Betroots, Avicii, Wu-Tang Clan, Nas, Afrojack, Steve Aoki, i Prodigy, Calvin harris, Alesso, Axwell, i Kraftwerk, Moby, i Goldfrapp e i Massive Attack, solo per citare qualche nome. L'edizione del 2012, della cui line up facevano parte Animal Collective, Avicii, Bjork, David Guetta e Steve Angello, si aggiudicò il premio Best medium-sized Festival agli European Festival Awards.

Il programma e tutte le informazioni relative all'edizione 2019 del Balaton sono disponibili sul sito ufficiale del festival.