Luigi Schiavone: esce il nuovo album "Be Positive"

E' disponibile da venerdì 31 maggio 2019 - in digital download su tutte le piattaforme streaming e distribuito da Self in formato fisico CD - il nuovo disco di Luigi Schiavone. L'album consta di dieci composizioni originali interamente scritte, eseguite e arrangiate dall'artista.

Schiavone (Roma, 8 settembre 1959), è un chitarrista, compositore, arrangiatore e cantante, principalmente noto al grande pubblico per il sodalizio artistico formato dal 1981 al 2017 insieme ad Enrico Ruggeri. In quell'arco di tempo ha scritto la musica di successi come "Quello che le donne non dicono" interpretato da Fiorella Mannoia. E poi ancora "I dubbi dell'amore" e "Inevitabilmente – Lettera dal carcere " (brano inserito nella colonna sonora del film del 1993 "Caro diario" di Nanni Moretti), entrambi interpretati sempre dalla Mannoia, e la canzone "Polvere" cantata da Enrico Ruggeri, arrivata al secondo posto del Festivalbar nel 1983. Ha scritto, inoltre, per Loredana Bertè, Anna Oxa, Giusy Ferreri, Fiordaliso e Gianni Morandi.

Chitarrista "storico" di Enrico Ruggeri, negli anni ha sviluppato una notevole tecnica e uno stile riconoscibile. Il suo nuovo album è totalmente strumentale come i due precedenti. Questa è la tracklist:

"Better times will come"

"Endless frontier"

"Prove me wrong"

"Oki doki"

"Soul's awakening"

"In the flesh"

"Tell, don't show"

"Intentionally"

"Veins"

"End on the right note".

Ad oggi Luigi Schiavone collabora come chitarrista turnista con alcuni gruppi di livello nazionale e continua la sua attività di compositore e arrangiatore.