L'Instant Karma di John Lennon e Yoko Ono

L’account Instagram di John Lennon ha pubblicato una immagine dell’ex Beatles che risale al 1970, accompagnata da un commento di Yoko Ono.

INSTANT KARMA!, 1970 Filming performances of ‘Instant Karma! (We All Shine On) for Top Of The Pops, BBC TV Studios, London, 11 February, 1970.

Yoko Ono: "John diceva sempre, ‘Yoko, cerchiamo duramente di provare a fare tutto bene, ma sai, là fuori ci sono quei ragazzi che fanno ogni genere di cose e la fanno franca!". Non avevo una risposta, ma dicevo, ‘Guarda, finché non capiamo il perché, dovremmo mantenere il nostro karma pulito’. E’ ingiusto che qualcuno come John, che ha provato tanto a fare del suo meglio... Non era perfetta, ma qualsiasi cosa facessimo, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Penso che la ricompensa sia stata quella di aver trovato dentro di noi e tra di noi dei bei momenti. Eravamo molto felici. Ci sono stati momenti di incredibile felicità".