Metallica: tutte le edizioni di "Kill 'Em All" su vinile

Kill ‘Em All è una pietra miliare del metal e – come accade per i dischi che divengono vere e proprie icone – nel corso degli ultimi 36 anni è stato stampato e ristampato una pletora di volte. In tutti i formati.

Quello che più ci interessa è come sempre il vinile e, anche circoscrivendo l’indagine a questo solo settore, notiamo che le edizioni sono molte. E' anche per questo che nel nostro elenco di riferimento per orientarsi nella giungla delle varianti abbiamo scelto di evitare i bootleg, nonché gli album la cui ufficialità non sia certificata al 100%.

Le quotazioni dipendono, come sempre, da vari fattori che si intrecciano (domanda, offerta, reperibilità…). Ma abbiamo preferito non occuparci del lato economico, in questa sede.

Piuttosto, facendo leva sull’elemento legato al potenziale evocativo, nel lungo elenco di edizioni di Kill ‘Em Alla colpire maggiormente sono le prime edizioni. Il gusto di possedere una prima stampa (normale o picture) su Megaforce, ad esempio, è più che comprensibile. Così come è molto golosa la versione su doppio LP del 1987.

