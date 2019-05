Eurovision 2019, Mahmood canta alla seconda semifinale. I risultati

Si è tenuta nella serata di ieri, giovedì 16 maggio, la seconda delle due semifinali della sessantaquattresima edizione dell'Eurovision Song Contest, che quest'anno si svolge a Tel Aviv, in Israele. Lo show è finora stato trasmesso in diretta da Rai 4 mentre la finale di sabato 18 maggio andrà su Rai 1. Ieri sera ha votato anche l'italia - che è ammessa di diritto alla finale, con Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019. Mahmood si è esibito durante la semifinale

Ecco nazioni e cantanti che ieri sera sono passate alla finale.

Leonora, "Love Is Forever" (Danimarca)

Luca Hänni, "She Got Me" (Svizzera)

John Lundvik, "Too Late for Love" (Svezia)

Michela, "Chameleon" (Malta)

Sergej Lazarev, "Scream" (Russia)

Jonida Maliqi, "Ktheju tokës" (Albania)

KEiiNO, "Spirit in the Sky" (Norvegia)

Duncan Laurence, "Arcade" (Paesi Bassi)

Tamara Todevska, "Proud" (Macedonia del Nord)

Chingiz, "Truth" (Azerbaigian)

Sono stati invece eliminati:

Srbuk, "Walking Out" (Armenia)

Sarah McTernan, "22" (Irlanda)

Anna Odobescu, "Stay" (Moldavia)

Carousel, "That Night" (Lettonia)

Ester Peony, "On a Sunday" (Romania)

Pænda , "Limits" (Austria)

Roko, "The Dream" (Croazia)

Jurij Veklenko, "Run with the Lions" (Lituania)