Adam Lambert, ecco il nuovo singolo 'New Eyes'. Video

Assente dal mercato discografico dal 2015, anno di pubblicazione della sua ultima prova in studio, "The Original High", Adam Lambert ha reso disponibile nelle ultime ore il video ufficiale di "New Eyes", il suo nuovo singolo, primo estratto dal quarto album di inediti in studio di prossima uscita - che, secondo alcune fonti di stampa americane, potrebbe intitolarsi "Velvet" (anche se, nelle note che accompagnano il post della clip su YouTube, si evince che "New Eyes" potrebbe essere anche il titolo del disco, la data di pubblicazione del quale non è ancora stata rivelata).

Scritto dallo stesso artista insieme a Paris Carney e Jamie Sierota, il brano è accompagnato da un video ufficiale diretto da Miles & AJ, duo di registi in passato già al servizio di - tra gli altri - Junior Black, Jaden Smith e Max Frost.

Il cantante di Indianapolis, classe 1982, sarà impegnato con i Queen nel Rhapsody Tour fino al febbraio del 2020: alla serie di date già confermate con Brian May e Roger Taylor potrebbe aggiungersi una tranche di appuntamenti in Europa, nella prima metà del prossimo anno, dopo la quale - almeno secondo quanto riferito alla BBC dal chitarrista storico sodale di Freddie Mercury - le attività della band di "We Will Rock You" potrebbero cessare definitivamente.