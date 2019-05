Bruce Springsteen: il trailer di ‘Blinded by the Light’, il film ispirato alla musica del Boss

È stato diffuso oggi, 2 maggio, un nuovo trailer di “Blinded by the Light”, il film ispirato alla musica di Bruce Springsteen diretto da Gurinder Chadha ("Sognando Beckham", 2002) e basato sull’autobiografia, "Greetings From Bury Park", di Sarfraz Manzoor, giornalista britannico di origini pachistane che grazie al Boss ha infine deciso di superare i suoi conflitti interiori e diventare uno scrittore. Anche il Boss ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali un mini trailer della pellicola, piuttosto simile a quello diffuso dalla Warner Bros. Pictures, accompagnato dalla data d’uscita – nei cinema statunitensi – di “Blinded by the Light”, il 14 agosto.

La pellicola, che nel suo cast include, tre gli altri Viveik Kalra, Nell Williams, Rob Brydon e Hayley Atwell, è stata proiettata in anteprima lo scorso 27 gennaio al Sundance Film Festival. Il suo titolo è ovviamente un riferimento a Springsteen: "Blinded by the Light" è la traccia d’apertura del primo album del Boss “Greetings from Asbury Park, N.J..”, del 1973. Una curiosità: il film di Chadha include nella sua colonna sonora un brano, “I'll Stand By You Always”, scritto da Springsteen nel 2001 per “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo film tratto dalla saga del maghetto di Hogwarts, che però non fu poi mai utilizzata né ufficialmente pubblicata.