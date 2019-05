Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma, il racconto in diretta su Rai Radio2

Il Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma sarà trasmesso in diretta in tv su Rai3 a partire dalle 15 con la conduzione di Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, il frontman di Lo Stato Sociale, e in contemporanea su Rai Radio2, che è la radio ufficiale del Concertone.

L'evento andrà in FM sulla nuova radio digitale Rai Radio2 Indie e in streaming video sul canale YouTube della Rai. Il racconto avrà inizio alle 15 con Carolina Di Domenico e Melissa Greta Marchetto in diretta da Piazza San Giovanni con interviste, retroscena e commenti in diretta dal backstage. Alle 19 la linea passa a una puntata speciale di WeekendRevolution intitolata "Primo Maggio Story", condotta da Riccardo Pandolfi e dedicata alla storia in musica del Primo Maggio, a partire dalla prima edizione del 1990. Dalle 20 Rai Radio2 sarà di nuovo in diretta dal palco del Concertone con la coppia di "Back2Back" Gino Castaldo ed Ema Stokholma che accompagneranno gli ascoltatori fino alle 24.30 circa.

Sui social del Primo Maggio 2019 su Rai Radio2 le incursioni di Le Coliche. Gli youtuber racconteranno in video i momenti più salienti del Concerto del Primo Maggio 2019 anche sugli account Instagram di Rai Radio2 e sul canale YouTube della Rai.

L’intero Concertone del Primo Maggio sarà in diretta oltre che sul canale YouTube della Rai anche su RaiPlayRadio.it/Radio2 e sui social con contenuti speciali, tutto il backstage e le curiosità dell'evento. La manifestazione sarà trasmessa in simulcast anche da Rai Radio2 Indie, disponibile nel bouquet Dab+ di Radio Rai, sul Digitale Terrestre Tv e su web e app RaiPlayRadio.