Concerti, Il Volo: due nuove date estive

Si aggiungo due nuove date al tour estivo del trio Il Volo. Oltre agli appuntamenti già annunciati nelle scorse settimane, in calendario si inseriscono anche un data in programma il 16 giugno alla Cava del Sole di Matera e una in programma il 21 luglio al Teatro Verdura di Palermo. Le prevendite per gli iscritti al fan club ufficiale de Il Volo apriranno oggi, martedì 23 aprile, alle ore 16.00, in esclusiva fino a domani alle ore 15.00. Le prevendite su TicketOne saranno disponibili da domani, mercoledì 24 aprile, alle ore 16.00 e nei punti vendita dal 2 maggio alle ore 11.00.

Di seguito le date del tour estivo, che raggiungerà le più belle location d'Italia: il 16 giugno alla Cava del Sole di Matera – NUOVA DATA, il 22 giugno in Piazza Grande a Palmanova (Udine), il 26 giugno alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 9 luglio al Parco di Nervi di Genova, l'11 luglio all'Arena della Versilia a Cinquale (Massa-Carrara), il 13 luglio al Moon & Stars Festival di Locarno, il 14 luglio all'Ippodromo di Maia di Merano (Bolzano), il 16 luglio all'Arena della Regina a Cattolica (Rimini), il 19 luglio al Malta Fairs and Conventions Centre di Malta, il 21 luglio al Teatro di Verdura a Palermo – NUOVA DATA, il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina), il 27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (Barletta-Andria-Trani), il 28 luglio in Piazza Duomo a Lecce, il 30 luglio all'Anfiteatro La Civitella di Chieti.Il tour culminerà con uno show all'Arena di Verona il 24 settembre