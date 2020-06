Lydia Lunch, il compleanno della sacerdotessa del post-punk

Prima di Peaches e di tutte le altre paladine del femminismo in musica c'è stata lei: Lydia Lunch, astro della scena post punk della Grande Mela che a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta ha scritto - con Teenage Jesus and the Jerks e Harry Crews - alcune delle pagine più rilevanti nella storia del post punk americano, compie oggi sessantuno anni. Per celebrare una delle artiste più influenti - eppure meno familiari al grande pubblico, soprattutto italiano, nonostante un cameo nel film di Asia Argento del 2004 "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa" - della sua generazione ecco, nelle pagine che seguono, una selezione ragionata delle sue collaborazioni più importanti. Buon ascolto!