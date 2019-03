Concerti, Steve Hackett: una nuova data a luglio per il ‘Genesis Revisited Tour 2019’ – BIGLIETTI/PREZZI

Il già chitarrisra dei Genesis Steve Hackett ha annunciato una nuova data – oltre a quelle già in calendario tra aprile e maggio a Roma, Bologna, Torino e Bergamo – del “Genesis Revisited Tour 2019”, che lo vedrà portare sui palchi internazionali “Selling England by the Pound” (1973) dei Genesis, che il musicista suonerà per intero. Il live che si aggiunge agli appuntamenti già previsti è quello di Firenze, dove Hackett si esibirà il 18 luglio in piazza della Santissima Annunziata. Sebbene la scena sarà dominata da “Selling England by the Pound”, nel corso dei concerti verrà riservato spazio anche al capitolo solista del chitarrista “Spectral Mornings”, che celebra quest’anno il suo quarantennale. Ecco i dettagli del concerto:

Giovedì 18 luglio 2019 - ore 21,15

Piazza della Santissima Annunziata - Firenze

Biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita):

1° settore platea 57,50 euro

2° settore platea 46,00 euro

3° settore platea 36,80 euro

4° settore tribuna numerata 28,75 euro

I biglietti per la nuova data sono già disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana e su ticketone.it. Per chi lo desidera è disponibile anche l’opzione Gold Package (118 euro), che al biglietto di primo settore abbina ingresso dedicato, visita guidata ai luoghi d'arte della piazza, area hospitality, servizio catering e riduzioni per mostre e attività culturali.