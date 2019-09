Ricordando Keith Flint: i singoli dei Prodigy finiti nella top 10 britannica

Oggi il co-frontman dei Prodigy Keith Flint avrebbe compiuto 50 anni. E' stato nella prima metà degli anni Novanta la voce e il volto del big beat più vicino - come sonorità e soprattutto atteggiamento - al punk, riuscendo a radunare sotto lo stesso palco tanto i seguaci della rave culture quanto i frequentatori abituali dei grandi raduni rock.

Lo ricordiamo, nella pagine che seguono, tutti i singoli pubblicati dai Prodigy finiti nella top 10 delle classifiche di vendita inglesi, dai primi "Charly" e "Out of Space" - inseriti nel disco di debutto della band, "Experience" del 1991 - ai celebrati "Firestater", "Breathe" e "Smack My Bitch Up", le tre punte di diamante dell'album della consacrazione commerciale definitiva, "The Fat of the Land" del 1996, fino ai più recenti "Omen" e "Warrior's Dance" da "Invaders Must Die" del 2009.