A margine della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, alla quale il cantautore romano sta prendendo parte con il brano "Argento vivo", Daniele Silvestri ha fatto sapere di essere pronto a pubblicare un nuovo album di inediti in studio - intitolato "Scusate se non piango" - il prossimo 3 maggio.

"Sarà un disco bello pieno. Sono orgoglioso del lavoro fatto", ha spiegato l'artista, che ha lavorato a quella che sarà la sua nona prova sulla lunga distanza con i produttori Daniele Tortora e Fabio Rondanini: "E' un disco che ho voluto far uscire in dispense, in un momento in cui ragionare per dischi è quasi anacronistico. E' divertente usare le novità di questo mondo per affacciarsi sul mondo stesso in altri modi. Il primo era un 45 giri danzereccio, il secondo comprende la canzone di Sanremo e un'altra canzone, 'Blitz gerontroiatico', due rap. Poi arriverà il terzo 45 giri e infine il disco".

Assente dal panorama discografico dal 2016, anno di pubblicazione del suo ultimo album, "Acrobati", Silvestri promuoverà il nuovo lavoro con un tour nei palasport che prenderà il via il prossimo 25 ottobre dal Palazzo dello Sport di Roma per proseguire poi alla volta di - tra le altre città - Padova, Rimini, Bari, Milano e Torino, dove la serie di date terminerà il prossimo 23 novembre.