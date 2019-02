Due anni dopo il disco con Carl Brave, Franco126 pubblica il suo primo album solista, "Stanza singola". E non è esattamente quello che si aspettava chi "Polaroid" l'ha consumato: la recensione del nuovo disco del cantautore.

Quelle di "Stanza singola" sono canzoni intimiste, riflessive, sussurrate appena, che strizzano l'occhio alla canzone italiana degli anni '70 e '80, come nella title track (il duetto con Tommaso Paradiso): "Ti direi che sono qua per caso / Ma tanto lo sappiamo tutti e due / E quando metto il caffè sopra al fuoco / Faccio ancora la moka per due", canta Franco126 nel ritornello, con un pizzico d'amarezza che sembra ricordare vagamente certe atmosfere à la Califano (non a caso citato tra i riferimenti del disco). Allontanandosi dal suo background rap e hip hop, il cantautore porta la sua scrittura e il suo stile ad un livello successivo, in cui i suoi trascorsi incontrano nuove influenze e producono un risultato originale e interessante