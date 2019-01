La band capitanata da Mark Everett (nella foto) ha previsto una tappa anche nel nostro Paese nell'ambito del tour europeo che gli Eels intraprenderanno a partire dal prossimo 14 agosto: il gruppo californiano sarà di scena il prossimo 2 settembre presso il circolo Magnolia di Milano. I biglietti per l'evento saranno disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte gli altri operatori autorizzati a partire dal prossimo giovedì, 31 gennaio.

Gli Eels inaugureranno la branca europea del loro tour 2019 il prossimo 14 agosto da Zurigo, in Svizzera, per poi - dopo un'altra data nella Confederazione Elvetica e proseguire alla volta del Regno Unito (con appuntamenti a Nottingham, Southampton e Londra) e tornare nel continente il 24 agosto per una data a Amsterdam, alla quale seguiranno tappe a Copenhagen, Oslo, Stoccolma, Milano, Linz (Austria), Barcellona e Santiago di Compostela, in Spagna, per chiudere a Lione, in Francia, il 10 settembre.

L'ultimo album di inediti in studio degli Eels, "The Deconstruction", è stato pubblicato esattamente un anno fa, nel gennaio del 2018.