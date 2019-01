Addio a Michel Legrand. Il compositore francese, collaboratore di - tra gli altri - Frank Sinatra, Barbra Streisand, Aretha Franklin, Liza Minnelli, Edith Piaf e Ray Charles, si è spento oggi, sabato 26 gennaio, nella sua casa di Parigi. Aveva 86 anni.

Noto ai più per aver composto le musiche di diversi film della new wave francese degli anni '60, su tutti "Les parapluies de cherbourg" e "Josephin" di Jacques Demy (rispettivamente del 1964 e del 1967 - protagonista di entrambi i film fu Catherine Deneuve, che nel primo fu affiancata da Nino Castelnuovo e nel secondo da Françoise Dorléac), Legrand vinse un Oscar nel 1969 con "The windmills of your mind" (dalla colonna sonora del film "Il caso Thomas Crown" di Norman Jewison), premiato come "Migliore canzone": il brano, con testo in inglese scritto da Alan e Marilyn Bergman (quello francese fu scritto invece da Eddy Marnay), venne interpretato da Noel Harrison. In Italia, nello stesso anno, fu Dino ad incidere la canzone, con testo di Paolo Dossena ("Una viola nel pensiero").

Nel 1972 Legrand si aggiudicò un altro Oscar, quello come "Miglior colonna sonora" per le musiche di "Quell'estate del '42" e nel 1984 bissò con l'Oscar per la colonna sonora di "Yentl", diretto da Barbra Streisand (che recitò anche nel ruolo della protagonista).