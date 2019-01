Antonello Venditti superospite al Festival di Sanremo 2019, in partenza il prossimo 5 febbraio con la conduzione di Claudio Baglioni (impegnato anche nelle vesti di direttore artistico), Virginia Raffaele e Claudio Bisio. La partecipazione del cantautore romano al Festival è stata ufficializzata da un servizio mandato in onda questa sera all'interno del Tg1. Per Venditti si tratta di un ritorno sul palco dell'Ariston a diciannove anni dal suo precedente passaggio, quello del 2000: in quell'occasione cantò due brani dell'album che aveva appena pubblicato, "Goodbye Novecento", "Che tesoro che sei" e "Su questa nave chiamata musica". Il cantautore è attualmente impegnato con il tour legato ai quarant'anni di uno degli album simbolo della sua discografia, "Sotto il segno dei pesci", i cui festeggiamenti arriveranno così anche sul palco dell'Ariston. Sono state inoltre rese note altre accoppiate per la serata del venerdì, che vedrà i cantanti in gara duettare con alcuni ospiti: ci saranno anche Nada (affiancherà Motta), Enrico Ruggeri e Roy Paci (con i Negrita), Jack Savoretti (con gli Ex Otago), Noemi e Caterina Guzzanti (con Irama), Giovanni Caccamo (con Patty Pravo e Briga) e Tony Hadley, l'ex cantante degli Spandau Ballet (con Arisa).