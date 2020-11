Il supergruppo mancato di Freddie Mercury, Elton John e Rod Stewart

Negli ultimi anni, complice la rinnovata attenzione verso il frontman dei Queen generata dal successo del biopic "Bohemian Rhapsody", sono emersi episodi poco conosciuti della vita di Freddie Mercury. Come l'episodio raccontato dal regista Rudi Dolezal, regista che curò il video di "These Are The Days Of Our Lives" (brano originariamente inserito in "Innuendo" del 1991, l'ultima prova in studio consegnata ai mercati dalla band di "We Will Rock You" prima della scomparsa di Mercury). Il regista che fu buon amico del cantante e performer nato a Zanzibar nel 1946.

Dolezal ha raccontato qualche tempo fa un curioso retroscena che avrebbe potuto rappresentare una pietra miliare nella storia del rock mondiale

Freddie mi invitò a una festa privata, alla quale erano presenti anche Elton John e Rod Stewart. Mi ricordo che c'era eccitazione con gli altri artisti, e anche tra di loro. Credo che Rod se ne fosse uscito con l'idea di formare un supergruppo e di chiamarlo Nose, Teeth & Hair, perché lui aveva un grosso naso, Elton dei problemi coi capelli e Freddie i denti che tutti conosciamo.

Il progetto - che ovviamente non si concretizzò mai - non fu una boutade da party escogitata da Stewart per animare la festa a casa Mercury: il già frontman dei Faces fece cenno all'idea già nella sua autobiografia, spiegando come lo spunto nacqua durante una riunione di lavoro a Los Angeles tra i tre.