Il cantautore, compositore e scrittore milanese pubblica oggim 14 settemre “Resto”, due cd per un’antologia di 25 canzoni scelte dal suo repertorio e riarrangiate dalla sua band. La raccolta contiene anche 3 inediti: "Di cosa siamo capaci”, “Colpi forti” e "Johnny"

Io occasione della nuova uscita, Niccolò Agliardi ha suonato in esclusiva per Rockol una versione #NoFilter di quest'ultima: "Johnny" è la canzone apripista dell'antologia.

Niccolò Agliardi racconta così il brano: "Johnny è l’apripista della mia nuova Antologia “Resto”. Una canzone che racconta di un adolescente alle prese con la frontiera dell’età adulta. Quando tutto sembra inaccessibile e lontano. Quando non si sa nè cosa si abbandona e nemmeno verso dove si è scelto di andare. Scritta con Giacomo e Tommaso Ruggeri, suonata per #Nofilter da Max Elli, con cui collaboro da molti anni, nel salotto di casa sua".

La potete ascoltare qui sotto:

"25 anni fa ho cominciato a scrivere canzoni e non ho più smesso di farlo", racconta Niccolò. "Ne sono state pubblicate molte, cantate da artisti diversi e da me stesso. Alcune mi piacciono molto, altre con il passare del tempo, avrei voluto ascoltarle con un vestito diverso.Allora ho fatto mio l’insegnamento di Francesco De Gregori, che spesso afferma che le canzoni, per fortuna, non sono opere d’arte immobili e immutabili. Non sono quadri destinati ad esistere per sempre nella loro forma originale. Con l’aiuto dei miei musicisti abbiamo cominciato un processo di rivoluzione e restauro, lo stesso che stava accadendo alla mia vita. “Resto” è la fotografia fedele di quello che “Ora” e “Ancora” sono, del mio presente e della mia faccia di oggi. 25 canzoni, 3 inediti, molte risuonate da capo, alcune ricantate, altre lasciate com’erano; perché andavano già bene così. Sono io a 44 anni, che racconto la mia nuova famiglia, i miei amici, le persone che amo e che ho amato. Qualche dolore di passaggio e una nuova serenità. Faccio l’autore, lo scrittore, conduco programmi alla radio e alla tv. Ma sono un cantante, tutto sommato".

Oltre che cantante, Agliardi è autore (ha scritto per Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Elisa, Emma Marrone, Patty Pravo, Roberto Vecchioni, Emis Killa ei altri), ha scritto libri (il romanzo “Ti Devo Un Ritorno” è del 2016) e ha lavorato per la TV, curando la colonna sonora di "Braccialetti rossi" e, ultimamente, per il programma "Dimmidite", di cui è autore e conduttore. Di seguito la copertina e la tracklist della raccolta:



1 – “Di cosa siamo capaci” (inedito)

2 – “Johnny” (inedito)

3 – “Una moneta nel mare”

4 – “Rumore di fondo”

5 – “Da casa a casa”

6 – “Stiamo come stiamo”

7 – “Non ci aspettiamo più”

8 – “Perfetti”

9 – “Le parole dell’assenza”

10 - “Fratello pop”

11- “Simili”

12 – “Naviganti”

TRACKLIST “ANCORA”

1 – “Non vale tutto”

2 – “Più musica e meno testo”

3 – “Secondo te?”

4 – “Resto”

5 – “Quattro quarti”

6 – “Ealing”

7 – “Non importa veramente”

8 – “Colpi forti” (inedito)

9 – “La sentinella”

10 – “Alla fine del peggio”

11 – “Mi manca da vicino”

12 – “Qualcosa vicino all’amore”

13 – “L’ultimo giorno d’inverno”