Jackson Browne, il lato romantico di un cantautore politico

Nato in Germania dell’Ovest nel 1948, Jackson Browne si trasferisce a Los Angeles con la famiglia all’età di tre anni: diventerà uno dei simboli della west coast musicale. Inizia come musicista e autore (per Tim Buckley e Nico, tra gli altri), per poi debuttare come solista.

La sua carriera è inizialmente votata ad un lato più sentimentale e introspettivo, mentre dagli anni '80 la dimensione politica prende il sopravvento. Festeggiamo il suo compleanno con le canzoni più romantiche e della prima fase della carriera, a partire da "Late for the sky".