Va in onda questa sera su Rai1 “La Notte di Bocelli” concerto del cantante che si è svolto ieri, sabato 8 settembre, all’Arena di Verona. Si tratta di un concerto di beneficienza, culmine della Celebrity Fight Night in Italy, che nei giorni scorsi ha visto eventi a Firenze.

Il concerto, invece, vede la conduzione di Milly Carlucci, e la partecipazione di nomi della lirica: il mezzosoprano Isabel Leonard, il soprano Aida Garifullina e il baritono Leo Nucci, Alberto Gazale, oltre a Carla Fracci e al ballerino Sergei Polunin. Tra gli ospiti presenti tra gli altri: Richard Gere, Morgan Freeman, il produttore David Foster, Michele Placido, Javier Zanetti, Valeria Golino, Bo Derek, Luisa Ranieri, Antonella Clerici, Filippo Magnini, Maria Grazia Cucinotta, John Corbett, Catherine Deneuve, Boateng e Melissa Satta, Caroline Campbell, Gianmarco Tognazzi, Brian McKnight, Kristin Chenoweth, Reba McEntire, Gina Lollobrigida.

Bocelli canterà “Nessun Dorma”, “Va Pensiero”, “La donna è mobile”, “Che gelida manina”, “Te Deum”, “Libiamo” oltre ad anticipare brani del nuovo album “Sì”, in uscita il prossimo 26 ottobre.

Il ricavato della serata servirà per sostenere la Andrea Bocelli Foundation per il diritto all'educazione, al fine di portare a migliaia di bambini istruzione e speranza. Il principale canale per effettuare le donazioni, durante la serata, è il numero solidale 45580, attivo fino all’11 settembre. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS. Sarà di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa e di 5/10 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45580 da rete fissa.