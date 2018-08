Dopo diversi indizi seminati tra il mondo reale – con il logo dell’artista britannico che campeggiava in città come Londra, New York e Los Angeles - e il web, l’annuncio ufficiale è infine arrivato: la prossima operazione discografica di Aphex Twin, al secolo Richard David James, sarà disponibile dal prossimo 14 settembre con il titolo di “Collapse”. Si tratta, nello specifico, di un EP di cinque tracce che uscirà per la Warp Records.

Come parte del lancio del progetto l’artista e il suo team hanno realizzato un video per la traccia d’apertura dell’EP, “T69 Collapse”, che avrebbe dovuto essere trasmesso su Adult Swim. La clip non ha però superato il test di Harding, una prova che determinata i rischi di scatenare crisi epilettiche nei soggetti a rischio e la messa in onda è così stata accantonata. Nonostante questo, il video è stato comunque caricato online, dove gli utenti potranno scegliere, a proprio rischio, se guardarlo o meno.