I Sydyan nascono nel 2005 da un’idea di Michele Ambrosi e Andrea Lonardi. Si tratta di un progetto cantautorale, di un indie-folk fatto in casa, con testi ermetici e stralunati. Nel 2009 realizzano il primo EP 'Quiedora', a seguire 'Benefico perturbante' (2012) e l'ultimo 'Quando tutto tace' (2015). Tre produzioni dove musica e parole si rincorrono tra situazioni smarrite e vuoti da colmare. La formazione attuale vede impegnati i fratelli Ambrosi, Michele (voce e chitarra acustica) e Marco (chitarra acustica, elettrica e voce) e Mattia Gobbi (basso e cajon). Nelle nostre sessions ci regalano “Sei minuti”.



“La session per noi è stata una bellissima esperienza, innanzitutto tu ed i ragazzi siete stati super! Si è instaurato subito un bellissimo clima prima, durante e dopo la session. L'idea che hai avuto di far suonare tra i canali di Venezia è una genialata! Il tutto è suggestivo e unico e farne parte per noi è fantastico. Abbiamo conosciuto gli altri gruppi e questo ci ha dato modo di scambiare contatti per future cose da fare anche assieme. La cornice di Venezia in questo ha reso la giornata speciale e tutti ci siamo portati a casa qualcosa di buono. Grazie.”



“Sei minuti pieni di silenzio e luciditàti guardi in giro ma nessuno si accorgerà di teL'esistenza offre vuoti da colmareti siedi e ricominciad aspettare...”(Sei Minuti - Sydyan)