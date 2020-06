Bonnie Tyler, la voce ruggente degli anni Ottanta

La chioma bionda cotonata, il vestito bianco in balia del vento e una voce graffiante che tra le gole dei canyon invoca “I need a hero, I am holding out for a hero ‘till the end of the night”. Per molti, è a quell’immagine, al centro della clip che accompagna la sua hit “Holding Out For A Hero”, che corre il pensiero dinanzi al nome della britannica Gaynor Hopkins, in arte Bonnie Tyler, che nel pieno degli anni Ottanta sfornava – gli autori sono Jim Stainman e Dean Pithcford - l’iconico brano finito anche nella colonna sonora di “Footloose” di Herbet Ross.

Non è questa la sola canzone ad aver raggiunto ampie platee di pubblico interpretata dalla cantante di Swansea, classe 1951, che oggi compie 69 anni e che deve il suo caratteristico timbro rauco a un’operazione alle corde vocali resa necessaria dalla presenza di due noduli. Gli effetti dell’intervento sulla sua voce la fecero sobbalzare, ma il pubblico apprezzò tanto il tratto da sorprendere la stessa Bonnie Tyler, che finì per vendere milioni di dischi negli anni. Se avete voglia di fare un salto indietro nel tempo insieme a noi, li ripercorriamo attraverso alcune delle tracce più rappresentative della cantante.