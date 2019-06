Hugh Laurie, non solo Dr. House: 10 canzoni dell’attore e musicista britannico

La maggior parte di noi lo conosce per essere il dottor Gregory House, il protagonista della fortunata serie televisiva “Dr. House - Medical Division”, ma James Hugh Calum Laurie non è solo un attore di talento; è anche cantante e pianista oltre che chitarrista, batterista, armonicista e sassofonista.

Il 26 luglio 2010 è stato annunciato che Laurie avrebbe pubblicato un album blues dopo aver firmato un contratto con la Warner Bros. “Let Them Talk”, l’album di debutto dell’attore britannico, è stato pubblicato in Francia il 18 aprile 2011 e in Germania il 29 aprile. Il disco presenta collaborazioni con artisti come Tom Jones, Irma Thomas e Dr. John. Il suo secondo album, “Did not It Rain”, esce nel Regno Unito il 6 maggio 2013.

Per festeggiare Hugh Laurie, che compie oggi 60 anni, abbiamo scelto 10 brani tratti dai suoi due album. Non vi resta che cliccare su il tasto avanti qui sotto e scoprire come se la cava nei panni di musicista.