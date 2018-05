Diplo e Mark Ronson hanno diffuso la prima anticipazione del loro progetto collaborativo Silk City. Si intitola "Only can get better", e vede il featuring di Daniel Merriweather.

I Silk City sono nel cartellone di parecchi festival in programma per i prossimi mesi (come il Governors Ball, il Treasure Island e il Bestival). E' recente la loro apparizione a sorpresa all'Electric Daisy Carnival di Las Vegas.

Risale all'inizio di quest'anno la pubblicazione da parte di Diplo dell'EP "California", la sua prima pubblicazione da solista dai tempi dell'EP "Revolution", datata 2013. Al gennaio del 2015 risale invece la pubblicazione dell'ultimo album di Mark Ronson, "Uptown special".