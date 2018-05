E' tornato Matt Simons: lo ricorderete per "Catch & release", buon successo anche dalle nostre parti - tanto che lo portò ad esibirsi nel 2016 come ospite straniero ad X Factor, dove cantò con Marco Mengoni.

Nato nel nord della California e di stanza a Brooklyn: si è fatto notare nel 2012 con la pubblicazione dell’album indipendente "Pieces", che ha ottenuto successo in Olanda, a cui segui l'album "Catch & relase", appunto (la canzone ha totalizzato oltre 40 milioni di views su YouTube.

"We cand do better" è il nuovo singolo, che anticipa un album in uscita entr l'anno. Matt, di passaggio recente in Italia, ha inciso una versione piano e voce del singolo. Il video è stato egistrato presso Sing Sing Music, assieme ad una cover del classico "Ain't no sunshine", di Bill Withers.

Della canzone, Matt dice

“Ho incontrato Emily Warren e Scott Harris, entrambi cantautori incredibilmente abili, e abbiamo iniziato a parlare di relazioni, nello specifico di matrimonio. Scott è sposato, e io stavo per chiedere la mano alla mia fidanzata. Iniziammo a discutere di articoli che avevamo letto sul fatto che i giovani di oggi non si impegnano più in relazioni stabili come facevano le generazioni precedenti, ma aspettano fino ai 20 o ai 30 per sposarsi. Con un tasso di divorzio superiore al 50%, li puoi biasimare? Decidemmo di scrivere una canzone sulla speranza per la mia futura moglie e per me, su come “possiamo fare meglio.

Ecco anche la cover di "Ain't no sunshine", classicod di Bill Withers