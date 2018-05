La prima edizione del Radar Festival, manifestazione organizzata dall'agenzia Radar Concerti in collaborazione con il Circolo Magnolia, è stata cancellata.

Il festival avrebbe dovuto tenersi al Circolo Magnolia di Milano l'8 e 9 giugno e avrebbe visto alternarsi sul palco cantanti come - tra gli altri - Charlotte Gainsbourg, Sampha, Myss Keta e Young Signorino.

Gli organizzatori hanno affidato ad una breve nota stampa l'annuncio relativo alla cancellazione e hanno fatto sapere che alcuni dei concerti che avrebbero dovuto tenersi nell'ambito del Radar Festival verranno comunque recuperati:

Cari amici, purtroppo siamo davvero dispiaciuti e amareggiati nel comunicarvi la decisione di cancellare la prima edizione del Radar Festival che si sarebbe dovuta svolgere al Circolo Magnolia di Milano l'8-9 giugno. Una serie di spiacevoli e sfortunate circostanze hanno reso impossibile il normale svolgimento della manifestazione. Alcuni concerti verranno recuperati e ve ne daremo comunicazione quanto prima. Per i rimborsi dei biglietti già acquistati occorrerà contattare, come di consueto, i rispettivi circuiti di prevendita. Ringraziamo di cuore tutti i nostri partner, collaboratori e tutti quelli che avevano creduto in questo festival come noi. Un abbraccio e a presto".