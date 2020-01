Il 7 gennaio 2018 è morta a Neuilly-sur-Seine, in Francia, la cantante France Gall, personaggio assai popolare della canzone transalpina. Aveva settant'anni (era nata a Parigi il 9 ottobre del 1947); si chiamava in realtà Isabelle ed era figlia di Robert Gall, autore di canzoni per Edith Piaf ("Amants merveilleux") e Charles Aznavour ("La mamma"). Come Sylvie Vartan, anche France Gall divenne famosissima negli anni Sessanta, quando, sedicenne, ebbe il primo successo con la canzone "Ne soi pas si bête"