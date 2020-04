Nel 1976 Strummer e l’altro ex 101’ers, il chitarrista Keith Levine, si uniscono ai Clash, nati dalle ceneri dei London SS; il nuovo gruppo suona per la prima volta dal vivo in estate, a Londra, come supporter dei Sex Pistols; li seguono per le tre date del famigerato "Anarchy Tour".

Un anno dopo i Clash (Strummer, Jones, Simonon, Chimes) firmano il loro primo contratto discografico con la CBS e pubblicano l’album d’esordio, l'8 aprile del '77.

"The Clash" è - preceduto dal singolo "White Riot" - che finisce al dodicesimo posto nelle classifiche britanniche. Parte il 'White Riot Tour' che culmina nel concerto londinese al Rainbow Theatre, durante il quale il pubblico sradica i sedili dal locale.

Ecco le versioni dal vivo dei brani più famosi di quello storico album.