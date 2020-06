Il primo significativo successo discografico di David Bowie è datato 1969, e lo si deve a “Space oddity”. Ma nel 1969 David Jones aveva già alle spalle un mazzetto di singoli, i primi dei quali pubblicati come cantante di gruppi dalla vita breve. Il primo di questi uscì in Gran Bretagna il 5 giugno del 1964, 56 anni or sono, e abbiamo colto questo pretesto per riproporvelo insieme a tutti gli altri singoli successivi – fino a “Space Oddity” escluso. A volte farete fatica a riconoscere il Bowie che tutti abbiamo amato, ma proprio perciò, forse, troverete interessante e curioso questo viaggio nel passato.