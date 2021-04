Joey Ramone moriva il 15 aprile 2001: 10 brani indimenticabili che ha cantato

Il 15 aprile del 2001 il punk e il rock in toto perdevano il primo dei "fratellini" Ramones destinati a lasciarci, ossia il frontman Joey Ramone - nel giro di tre anni se ne sarebbero andati anche Dee Dee Ramone (2002) e Johnny Ramone (2004)... per non parlare di Tommy Ramone che è morto nel 2014.

Joey Ramone, nome d'arte di Jeffrey Ross Hyman (nato il 19 maggio 1951), è mancato dopo una lunga malattia - un linfoma - che lo ha strappato alla vita e alla musica un mese prima di compiere i suoi 50 anni.

Oltre al suo immenso lavoro con i Ramones - una delle band fondamentali per il punk rock made in USA e mondiale, sciolta nel 1996 dopo oltre 20 anni di attività frenetica - Joey ha lasciato anche un paio di album solisti, entrambi purtroppo usciti dopo la sua morte. Il primo, del 2002, è "Don't worry about me", seguito poi a 10 anni di distanza da "Ya kow?".

Per ricordare il cantante dei Ramones, nell'anniversario della sua morte, abbiamo selezionato 10 fra i brani più importanti della sua carriera.

Rock on, Joey...