10 pazzesche cover incise da Johnny Cash

John R. "Johnny" Cash, alias The Man In Black, ci ha lasciati il 12 settembre del 2003 a 71 anni di età. Se così non fosse stato, proprio oggi avrebbe compiuto 88 anni. La sua eredità è di quelle immense, avendo la sua musica influenzato profondamente molti artisti nell'arco del Ventesimo secolo; a ciò si aggiunge che Cash è uno dei musicisti ad avere venduto più dischi al mondo, grazie a un approccio che - sebbene fosse radicato nel country - è giunto ad abbracciare i più disparati generi.

Abbiamo deciso di ricordare questo immenso artista scegliendo 10 cover incise da lui, a dimostrazione del suo fantastico eclettismo e della sua capacità di rendere propri pezzi altrui, anche di generi apparentemente lontani dalle sue corde.