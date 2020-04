È scomparsa il 14 aprile del 2008, Marisa Sannia, cantante che aveva avuto un periodo di notorietà negli anni Sessanta e poi si era dedicata principalmente al teatro e al cinema, per ritornare alla canzone – ma in lingua sarda – con l’unica parentesi di una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1984. Apprezzata per la delicatezza e il garbo, l’eleganza e la riservatezza, Marisa Sannia merita di essere ricordata; lo facciamo con alcune delle sue interpretazioni più note.