20 anni fa: Adriano Celentano e l'intervista surreale ai R.E.M.: il video

3 maggio 2001, 20 anni fa: uno dei momenti di televisione musicale italiana più surreali. Coinvolge Adriano Celentano e i R.E.M.: la band di Athens in quei giorni in Italia era per presentare il nuovo album "Reveal", con interviste e performance per la TV. Oltre ad un concerto per MTV, i R.E.M. approdarono a "125 milioni di cazzate", programma di prima serata del Molleggiato. Fu una sera memorabile, non solo perché Celentano si ruppe un piede in diretta TV, ballando con Dario Fo....

Celentano e le rockstar straniere

I programmi di Adriano Celentano hanno sempre generato grandi ascolti e grandi polemiche. E, attirato grandi ospiti musicali, italiani e stranieri - questi ultimi spesso spiazziati dalle domande e dai silenzi del conditture - che qualche anno prima era riuscito a far incazzare David Bowie.

Quella volta sera toccò a Michael Stipe e soci, che risposero con savoir fair e un sorriso alle domande di Celentano. Che non sa parlare inglese, e dimostrò di conoscere la band, facendosi tradurre da Asia Argento.

Una pedana mobile e un'intervista surreale

I R.E.M. vennero trascinati in scena su una pedana mobile, prima per cantare il nuovo singolo "Imitation of life", e poi, successivamente "Losing my religion", dedicata al vecchio amico Francesco Virlinzi: lo scopritore di Carmen Consoli, il discografico e promoter siciliano era scomparso pochi mesi prima, a fine 2000.

Dopo la performance, l'intervista: quello che segue è, appn una scena quasi surreale. Parte da 2h' e 141, se volete vederla per intero.

Il ricordo della band

Per i R.E.M. fua una delle performance televisive più particolari di sempre: giusto ieri l'hanno ricordata sulla loro pagina Facebook, chiedendo al nostro Gianni Sibilla un ricordo di quella sera.